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Мяяття: Мюррей был бесподобен, он держал «Питтсбург» в игре

20 мая 2017, суббота. 09:30. Хоккей

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяяття поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2), отметив вклад голкипера Мэтта Мюррея. Вратарь отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

«Мы знаем, что один из наших вратарей всегда может дать нам шанс на победу. Мюррей сегодня был бесподобен. Он держал нас в игре и несколько раз здорово выручил. Он был нашей стеной», – приводит слова финского хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Оттавой»
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Олли Мяяття
Новости. Хоккей
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