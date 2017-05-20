Салливан: создавать моменты с пятью защитниками довольно проблематично

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2).



«Как я уже говорил, наша команда умеет справляться с любыми проблемами и трудностями, правильно реагировать на них. Сегодня наши защитники отлично поработали, хотя создавать моменты в атаке при пяти защитниках довольно проблематично. Они принимали правильные решения и помогли нам сдерживать натиск противника, став важным фактором победы. От них многое будет зависеть и в будущем», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Оттавой»