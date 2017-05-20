«Чикаго» может быть заинтересован в обмене Артёма Анисимова

«Чикаго Блэкхоукс» может обменять российского форварда Артёма Анисимова, информирует Chicago Tribune.



По информации издания, потенциальный обмен может быть связан в связи с проблемами клуба с платёжной ведомостью. Отмечается, что в случае обмена россиянина его место в центре звена с Артемием Панариным и Патриком Кэйном занял бы Ник Шмалц или Таннер Керо.



28-летний Анисимов в прошедшем регулярном чемпионате провёл 64 встречи, набрав в них 45 (22+23) очка при показателе полезности "+9". Контракт хоккеиста будет действовать до конца сезона-2020/21.

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