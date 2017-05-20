Андерсон: нужно отдать «Пингвинз» должное, они сыграли лучше, чем в прошлой игре

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился эмоциями после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Общий счёт в серии стал 2-2.



«Мы понимали, что они будут играть лучше, чем в третьем матче. Надо отдать им должное. Мы сыграли не так, как хотели, но серия продолжается.

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После первого периода счет был 0:1, во втором случилась пара неприятных рикошетов. Такой получилась сегодняшняя игра для нас», – приводит слова Андерсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.