Гибсон: «Анахайм» не переступает черту в жёсткости, мы идём к воротам соперника

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон после победы над «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ, 2-2 в серии) в четвёртом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли поделился мнением о жёсткой игре своей команды.



«Я думаю, что так делают все: мы тоже идём к воротам. Мы уверены, что не переступаем черту, а когда это, на наш взгляд, происходит, полагаемся на то, что арбитры вынесут справедливое решение. С нашей стороны, очевидно, была пара столкновений, с их стороны тоже была пара столкновений», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

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