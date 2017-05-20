Обыграет ли Россия Канаду? Как завершатся полуфиналы ЧМ?

20 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут матчи полуфинала.

Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Канада — Россия;

— Швеция — Финляндия.



На этапе четвертьфинала российская сборная уверенно обыграла команду Чехии со счётом 3:0, Канада одолела хозяев турнира, сборную Германии — 3:2, сборная Финляндии переиграла команду США — 2:0, Швеция взяла верх над Швейцарией — 3:1.

Полуфинальные матчи пройдут в Кёльне на «Ланксесс-Арене». Встреча Канада – Россия начнётся в 16:15 мск.



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