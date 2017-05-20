Буше: «Питтсбург» был настойчив и выглядел сегодня лучше «Оттавы»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше подвёл итоги после поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Общий счёт в серии стал 2-2.

«Питтсбург» сегодня был крайне настойчив, этого следовало ожидать. С нами играют действующие обладатели Кубка Стэнли, они отыгрываются в каждой серии.

Сегодня они выглядели лучше в течение двух периодов и заслужили победу. Мы заслужили две победы, и они тоже. В итоге счёт 2-2. Пока все идёт таким образом», – приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.