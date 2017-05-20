Кросби: сегодня «Питтсбург» был эмоционально заряжен, этого раньше не хватало

Нападаюший «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли — 2017 с «Оттавой Сенаторз» со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-2. Следующий матч серии пройдёт в Питтсбурге.



«Сегодня мы были хорошо заряжены эмоционально. Этого нам не хватало в прошлой игре. Мы говорили об этом перед матчем. Нам нужно было лучше стартовать, играть решительнее. И это нам помогло», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гол и передача Кросби помогли «Питтсбургу» сравнять счёт в серии с «Оттавой»