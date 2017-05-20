Сборная России прибыла на полуфинальный матч ЧМ-2017 с командой Канады

Сборная России прибыла на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2017, в котором команда Олега Знарка встретится со сборной Канады. Начало матча — 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На групповом этапе российская национальная команда одержала победы в шести матчах из семи, уступив только сборной США (3:5). В четвертьфинале ЧМ сборная России встретилась с командой Чехии, уверенно взяв верх над чешскими хоккеистами со счётом 3:0.



Посмотреть видео можно на «Чемпионате».