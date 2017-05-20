ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на полуфинальный матч с Канадой

Стал известен состав национальной сборной России на полуфинальный матч чемпионата мира против сборной Канады, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Начало встречи — 16:15 мск.
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Валерий Ничушкин;
Виктор Антипин — Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов, Артемий Панарин — Евгений Кузнецов – Никита Кучеров;
Дмитрий Орлов — Артём Зуб, Сергей Плотников — Владимир Ткачев — Александр Барабанов, Владислав Наместников.
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Сборная России обыграет Канаду, а мастерство шведов поможет им пройти финнов – так считают эксперты.