Президент «Барыса»: с Бойдом, Боченски и Даллмэном идут тяжёлые переговоры

Президент ХК «Барыс» Аскар Шопобаев прокомментировал появившуюся информацию о том, что Бойд и Боченски возможно не будут выступать в казахстанской команде в следующем сезоне.



«Экономическая ситуация во всей КХЛ достаточно серьёзная. Мы очень благодарны таким грандам, как Бойд, Боченски, Доус. Они очень много сделали, чтобы детишки пришли на лёд. Они боготворят их. Поэтому мы ведём сейчас усиленные переговоры, поверьте. И Даллмэн, и все они продолжают быть в интересах клуба. Понятно, что их права отстаивают определённые агенты, их интересы. Но подчеркну, Бойд, Боченски, Даллмэн продолжают оставаться в интересах клубах, и идёт переговорный процесс. Да, он трудный, тяжёлый. Есть определённые интересы игроков, но есть и экономическая ситуация клуба. Я, как спортивный менеджер, люблю апеллировать фактами. Предложения от клуба сделаны. Ждём. Они обсуждают. Понятно, у них есть семьи. Они обсуждают наши условия.



Мы бы очень не хотели расставаться с нашим брендом. До конца верим, что они внимут нашей ситуации, и мы продолжим работать дальше. Мы ещё обсудим с вами этот процесс через неделю. Основная сетка команды практически сохранена. На процентов 80. Есть ещё новые приобретения. И они достаточно молоды», — цитирует Шопобаева официальнынй сайт «Барыса».

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