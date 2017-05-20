Опубликован состав сборной Канады на матч 1/2 с командой России

Стал известен состав сборной Канады на полуфинальный матч чемпионата мира — 2017 против сборной России, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Начало встречи — 16:15 мск.



Пикар (Джонсон);

Маккиннон — Скиннер — Шайфли, Парэйко — Власич;

Симмондс — Жиру — О`Райлли, Демерс — Де Хаан;

Дюшейн — Кутюрье — Киллорн, Моррисси — Мэтисон;

Шенн — Конечны — Марнер, Пойнт, Ли.



На групповом этапе российская национальная команда одержала победы в шести матчах из семи, уступив только сборной США (3:5). В четвертьфинале ЧМ сборная России встретилась с командой Чехии, уверенно взяв верх над чешскими хоккеистами со счётом 3:0.



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ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на полуфинальный матч с Канадой