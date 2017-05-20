Фазель: никаких жалоб и возражений от России по переезду в Париж не поступило

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился ожиданиями от полуфинальных матчей ЧМ-2017.



«Очень интересный хоккейный день нас ожидает. Организация турнира получилась хорошей. Россия заняла второе место, но была вынуждена отправится в Париж? Ещё до начала чемпионата мира мы озвучили условия. Если бы Россия выиграла бы у США — осталась бы в Кёльне. А так нам нужно было менять раздевалки. Да, вероятно, в Кёльне посещаемость была бы повыше, и России было бы удобнее, но в любом случае никто не жаловался, никаких вопросов и возражений не возникло. Жалоб не поступало. Посмотрите, сборная Канады заняла первое место в группе, но тоже испытала неудобства переезда», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Пришёл момент, когда Россия обыграет Канаду». Прогнозы на полуфиналы ЧМ Сборная России обыграет Канаду, а мастерство шведов поможет им пройти финнов – так считают эксперты.