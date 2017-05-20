«Барыс» ведёт переговоры с нападающим Линденом Веем

Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Барыс», информирует Шайба. kz со ссылкой на президента клуба из Казахстана Аскара Шопобаева. Сообщается, что переговоры продолжаются, но игрок уже дал предварительное согласие на переход.



В прошлом сезоне 25-летний Линден Вей сыграл в НХЛ за «Калгари Флэймз» четыре матча, очков не набрал. Большую часть сезона нападающий провёл в АХЛ, выступая за «Стоктон Хит», за который сыграл 66 матчей и набрал 60 (19+41) очков.

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Также Линден Вей выступал за «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Всего в НХЛ он провёл 138 матчей и записал в актив 44 (14+30) очка.