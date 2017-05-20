Флери: не хочу говорить о себе, главное, что «Питтсбург» победил

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри подвёл итоги после победы в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз» (3:2). Голкипер провёл эту встречу на скамейке запасных, оказавшись в запасе всего второй раз в нынешнем розыгрыше плей-офф. Предыдущий матч с Флёри в воротах «Пингвинз» проиграли — 1:5.



«Я не хочу говорить о себе применительно к сегодняшней встрече. Мы забили нужные голы, и это было просто великолепно. «Питтсбург» выиграл матч, это хорошо, и это главное», – приводит слова хоккеиста ESPN.

Кросби: сегодня «Питтсбург» был эмоционально заряжен, этого раньше не хватало