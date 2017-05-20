Рачковский покинул пост президента ФХРБ, его место занял Шапиро

Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский принял решение уйти в отставку, информирует официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

«Неман» выдвинул кандидатуру председателя Минского облисполкома Семена Шапиро на должность председателя федерации. Большинством голосов Шапиро был избран главой ФХБ.

«Федерация в последние годы работы сделала очень многое. Нас весь мир узнал как хоккейную державу. Последняя победа была завоёвана накануне в Кёльне. Это огромная заслуга Игоря Рачковского.

Мою фамилию среди хоккеистов вы никогда не слышали. Да, я всю жизнь работал в сельском хозяйстве, но, прибыв в Гродно и став губернатором, полюбил хоккей. Увидел определенные правила: в Гродно всегда существовало коллегиальное обсуждение всех вопросов, что и давало определённые результаты.

Впрочем, везде принципы управления схожи. Не склонен делать кадровые чистки, однако все меня знают как человека жёсткого и требовательного. Без этого не бывает результатов», – сказал Шапиро.