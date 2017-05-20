На матче Канада — Россия в полуфинале ЧМ-2017 присутствуют 16 469 зрителей

Матч сборной Канады и России в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года собрал 16 469 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча проходит на «Ланксесс-Арене» в Кёльне. Стадион вмещает 18 500 зрителей.

На данный момент идёт третий период. Россияне выигрывают со счётом 2:1. Заброшенными шайбами в матче отметились Евгений Кузнецов, Никита Гусев и Марк Шайфли.



В другом полуфинале сегодня сыграют Финляндия и Швеция.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Канада — Россия.