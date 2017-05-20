Хагелин: Флёри, наверное, лучший из партнёров по команде, с которыми я играл

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин поделился мнением о вратаре своей команды Марке-Андре Флёри. Голкипер «пингвинов» провёл в основном составе почти все матчи плей-офф, но после третьей игры серии с «Оттавой Сенаторз» уступил место в воротах Мэтту Мюррею.

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«Флёри, наверное, лучший из партнёров по команде, с которыми я когда-либо играл. С лёгкостью могу так сказать. Он всегда на позитиве», — заявил швед.

Летом вратарь может перейти в «Вегас». Четвёртый матч с «Оттавой» (3:2) голкипер провёл в качестве запасного и на площадку не выходил.