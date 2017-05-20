Кожевников: судьи делали уникальные вещи и не давали играть сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от полуфинального матча ЧМ между сборными России и Канады, в котором россияне потерпели поражение со счётом 2:4.

«Команда сражалась и играла, но судьи непонятное что-то делали. Они делали уникальные вещи! Так что ребята молодцы, сражались. Но играть им не давали. Надоедает всё это. Что-то надо делать с реализацией, с ней было тяжеловато. А так, ребята молодцы, здорово сыграли!» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.