Третьяк: могли обыграть Канаду, всё было в наших руках, но помешали удаления

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги полуфинального матча с командой Канады (2:4).Команда Олега Знарка перед третьим периодом выигрывала с разницей в две шайбы, но упустила преимущество.



«Два периода играли хорошо, но из-за удалений вся игра сломалась. Я думаю, когда сыграли против вратаря, это было случайное удаление, а все остальные были по делу. Мы могли обыграть Канаду, 2:0 вели, игра в наших руках была, но удаления всё сломали», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Россия проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017, упустив преимущество в два гола