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Панарин: поганое поражение — могли быть на коне, а оказались под конём

20 мая 2017, суббота. 19:01. Хоккей

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал поражение российской команды в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года с канадцами (2:4).

«Старались играть каждую смену, но бывает иногда, что ведёшь, начинаешь нервничать, отбрасываться. Полная невезуха на самом деле. Втройне обиднее, что вели всю игру, удаления постоянные. Но завтра уже играть. Канадцы забили быстрый гол в начале третьего периода, потом скользкая игра пошла, все переживали — так и проиграли. Неплохо играли, в начале инициатива у нас была, в конце не нужно было по бортам бросать, не получилось. Поганое поражение — ведя в счёте, мы проиграли. Могли быть на коне, а оказались под конём», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу, пропустив Канаду в финал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Артемий Панарин ЧМ-2017
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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