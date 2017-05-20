Пикар: при счёте 0:2 никакой паники у сборной Канады не было

Голкипер сборной Канады Кэлвин Пикар прокомментировал итоги победного полуфинала, в котором его команда обыграла сборную России (4:2).

«Нашей сборной удалось хорошо провести третий период. Мы перегруппировали силы, каждый из нас смог прибавить и это принесло хороший результат. Думаю, что мы и первые два периода действовали неплохо. Паники при счёте 0:2 в раздевалке не было, все были настроены по-боевому. С самого начала третьей двадцатиминутки мы захватили инициативу и смогли переломить ход матча. С кем играть в финале? Лично мне всё равно. И Финляндия, и Швеция – отличные команды. Может быть, мы посмотрим второй полуфинал», — передаёт слова Пикара корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.