Дадонов: не сказал бы, что Канада была непобедимой в полуфинале ЧМ-2017

Форвард сборной России Евгений Дадонов прокомментировал поражение команды от канадцев (2:4) в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Россияне вели со счётом 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Не могу ответить, что случилось в третьем периоде. Не думаю, что переволновались, удаления, может быть, пошли. Не обсуждаю судейство. Два периода получалась игра, а в третьем нет. Не сказал бы, что Канада была непобедимой», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.