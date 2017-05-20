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Дадонов: не сказал бы, что Канада была непобедимой в полуфинале ЧМ-2017

20 мая 2017, суббота. 19:05. Хоккей

Форвард сборной России Евгений Дадонов прокомментировал поражение команды от канадцев (2:4) в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Россияне вели со счётом 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем периоде.

«Не могу ответить, что случилось в третьем периоде. Не думаю, что переволновались, удаления, может быть, пошли. Не обсуждаю судейство. Два периода получалась игра, а в третьем нет. Не сказал бы, что Канада была непобедимой», — передаёт слова Дадонова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу, пропустив Канаду в финал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Евгений Дадонов ЧМ-2017
Новости. Хоккей
20 мая 2017, суббота
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Что помешало сборной России выиграть у Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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