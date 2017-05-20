Парэйко: сборная России – самый трудный соперник из тех, с кем играли на ЧМ-2017

Защитник сборной Канады Колтон Парэйко прокомментировал итоги победного полуфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года, в котором его команда обыграла сборную России (4:2).

«Хороший получился матч, очень интересный. Всё было, словно на качелях, вверх и вниз. Нам удалось лучше сыграть концовку и вырвать победу. Для меня это первый чемпионат мира, и я очень доволен тем, что мне доверили играть за сборную, защищать цвета национальной команды. Это особое чувство. Думаю, что сборная России — самый сложный соперник из всех, с кем мы играли на этом турнире. Очень быстрая команда, хорошо перемещает шайбу, много хороших хоккеистов. При счёте 0:2 мы в раздевалке говорили, что надо продолжать играть согласно плану на матч. Когда забили первый гол, то почувствовали, что игра даётся и надо наращивать темп», — передаёт слова Парэйко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.