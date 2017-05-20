Симмондс: у России хорошая команда, но в третьем периоде мы сыграли лучше

Нападающий сборной Канады Уэйн Симмондс прокомментировал победу над Россией (4:2) и выход в финал чемпионата мира — 2017.

«Играл сегодня в своём стиле, старался как можно больше атаковать. Всеми силами пытался поддержать ребят. Мы не раз попадали в сложные ситуации, так что не растерялись, когда проигрывали — 0:2. Думаю, мы были довольно хороши, в первом периоде сыграли прилично. У России хорошая команда, во втором периоде соперник нас переиграл. и нам нужно было прибавлять в игре», — передаёт слова Симмондса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.