О`Райлли: в один момент канадцы перестали думать и просто начали играть в хоккей

Нападающий сборной Канады Райан О`Райлли поделился впечатлениями от полуфинальной встречи чемпионата мира, в которой его команда обыграла Россию со счётом 4:2.

«Думаю, что мы выполнили миссию. У нас были моменты, и мы их реализовали. Удача нам сопутствовала, мне повезло, когда я забивал. Парни великолепно сыграли. Думаю, что в один момент мы перестали думать о чём-то другом и просто начали играть в хоккей. Нам удавалось выигрывать единоборства, и наши шансы возросли. У нас была уверенность и у нас было 20 минут на то, чтобы отыграться. Мы верили друг в друга», — передаёт слова О`Райлли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.