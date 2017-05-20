Скиннер: сборная Канады — хорошая команда, мы смогли перебороть неудачи

Нападающий сборной Канады Джефф Скиннер прокомментировал итоги победного полуфинала, в котором его команда обыграла сборную России (4:2).

«Начало матча получилось не слишком удачным для нас. Шайба не слушалась, голевые моменты не создавались, а без голов, как известно, выиграть невозможно. Но у нас хорошая команда, мы смогли перебороть ситуацию. Во втором периоде «убили» два меньшинства, это помогло обрести уверенность. Считаю, мы проделали хорошую работу сегодня и будем стараться хорошо сыграть в финале», — передаёт слова Скиннера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.