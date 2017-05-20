Панарин, Белов и Василевский — лучшие игроки сборной России на ЧМ-2017

Нападающий Артемий Панарин, защитник Антон Белов и вратарь Андрей Василевский признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

Василевский провёл на турнире восемь матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,56.

Белов в девяти матчах забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, заработав показатель полезности «+6».

Панарин провёл восемь игра, набрав 16 (4+12) результативных баллов при показателе полезности «+3».

Сборная России в полуфинале проиграла Канаде (2:4), соперником в матче за бронзу станет проигравший пары Швеция — Финляндия.