Купер: полуфинал с Россией был невероятным, соперник сыграл на пределе

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу над Россией (4:2) и выход в финал чемпионата мира — 2017.

«Великолепная хоккейная игра. Счастлив, что был частью этого матча. Это невероятно. Обе команды сыграли замечательно. Да, был план поставить Парэйко против звена Кузнецова. Он сработал. Мы заставили соперника удаляться и смогли забить. Не могу выделять кого-то из игроков сборной России — все ребята сыграли на пределе возможностей», — передаёт слова Купера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

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