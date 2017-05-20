Мэтисон: после второго периода мы продолжали верить, что победим

Защитник сборной Канады Майкл Мэтисон рассказал о впечатлениях от полуфинального матча чемпионата мира с командой России, в котором канадцы победили со счётом 4:2.

«Парэйко — отличный, габаритный защитник. Он не похож ни на кого. Колтон — прекрасное усиление для нашей команды, особенно для игры в большинстве. Парни здорово выполнили свою работу. Что касается России, то Кузнецов — один из лучших нападающих на турнире. После второго периода мы продолжали верить, что можем вернуться в игру и победить. Теперь нам надо сфокусироваться на следующей игре», — передаёт слова Мэтисона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.