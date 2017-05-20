Знарок: с Гавриковым всё очень плохо

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения от команды Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года прокомментировал травму защитника Владислава Гаврикова. В третьем периоде россиянин столкнулся с игроком соперника, получил травму ноги и смог подняться только при помощи партнёров по команде. Он ушёл в раздевалку и не смог продолжить матч.

«С Гавриковым всё очень плохо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».