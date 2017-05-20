Михайлов: надо было ухитриться проиграть третий период со счётом 0:4

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира от сборной Канады (2:4).
«Нужно спросить главного тренера со штабом, что случилось в третьем периоде. Но надо было ухитриться проиграть со счётом 0:4», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
Каток прошёлся по красоте. Канада оставила Россию без финала
Сборная России вела в полуфинале ЧМ-2017 со счётом 2:0, но не смогла удержать победу и пропустила Канаду в финал.