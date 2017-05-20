Михайлов: надо было ухитриться проиграть третий период со счётом 0:4

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России в полуфинале чемпионата мира от сборной Канады (2:4).

«Нужно спросить главного тренера со штабом, что случилось в третьем периоде. Но надо было ухитриться проиграть со счётом 0:4», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.