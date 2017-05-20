Маккиннон: классный был «камбэк», преимущество в 2 шайбы — худшая вещь в хоккее

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон прокомментировал победу над Россией в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:2).

«Мы плохо катались. Во втором перерыве Купер сказал нам: «Где ваши ноги?» Мы самая быстрая команда на этом турнире. Но мы смогли собраться и были вознаграждены шансами поиграть в большинстве, отыграли одну шайбу. Это был классный «камбэк». Мы знали, что преимущество в две шайбы — худшая вещь в хоккее. Забиваешь одну, и игра уже совсем другая. Мы быстро забили в третьем периоде, сравняли счёт в концовке и тут же вышли вперёд. Всё завертелось очень быстро. Нам не хватало голов в равных составах, в матче с Германией мы нанесли 50 бросков, и сегодня смогли отличиться в формате «пять на пять». Очень рады, что сыграем за «золото», — сказал Маккиннон в эфире TSN.