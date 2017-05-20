Шайфли: сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее

Нападающий сборной Канады Марк Шайфли после победы над командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею посочувствовал сопернику. Россияне после двух периодов вели со счётом 2:0, но в итоге проиграли — 2:4.

«Сборная России пережила худшее, что может случиться в хоккее. Вести 2:0 после двух периодов, владеть инициативой — и проиграть… Но это игра, такое нередко случается, и сегодня мы увидели новый пример. Конечно, нам очень помог гол в начале третьего периода, он придал заряд уверенности», — цитирует Шайфли «Р-Спорт».