Канарейкин: в последнее время играют все, а побеждают канадцы

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин рассказал о своих впечатлениях от полуфинального матча чемпионата мира между сборными России и Канады, в котором подопечные Олега Знарка уступили своему сопернику со счётом 2:4.

«Сборная России хорошо играла два периода. Надо было забивать, у нас были моменты. Что произошло в третьем периоде? Удаление, которое было во второй двадцатиминутке, переложилось на третью, случилась быстрая шайба, которую забросили канадцы, и в дальнейшем период прошёл под их диктовку. Они сумели переломить игру и навязать свою волю. Чувствовалось нагнетание с каждой сменой. Я скажу, что они победили заслуженно.

Почему Знарок не может победить канадцев? Это надо у него спросить. Играют все, а побеждают канадцы в последнее время», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.