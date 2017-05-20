Хиетанен: Швеция использовала шансы в большинстве, побьёмся с Россией за бронзу

Защитник сборной Финляндии Юусо Хиетанен прокомментировал поражение от Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:4) и предстоящий матч за третье место с Россией.

«Первый период получился равным, мы обменялись заброшенными шайбами. Но потом Швеция использовала свои шансы в большинстве, это нас надломило. Пропустили два гола в меньшинстве, после чего так и не смогли прийти в себя. Завтра, безусловно, будем биться за бронзу. Новый день, новая игра. Команда объединится и постарается показать результат. Парни всё понимают, для них это важно. У России очень хорошая команда, с мастеровитыми форвардами. Мы должны играть хорошо, если хотим добиться успеха», — сказал Хиетанен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.