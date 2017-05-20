Грёнборг: если Канада обыграла Россию, это не значит, что она фаворит финала

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу над Финляндией (4:1) и выход в финал чемпионата мира — 2017.

«Понимали, что сборная Финляндии — дисциплинированная команда. Борьба шла до финальной сирены. На протяжении 60 минут мы были лучше. Рады, что смогли собраться и обыграть такого соперника.

Не вижу логики в том, что если мы проиграли России, а Канада сегодня выиграла в полуфинале, то именно канадцы фавориты финала. Швеция подготовиться к финалу с Канадой», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.