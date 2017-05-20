Кукконен: сборной Финляндии важно выиграть бронзовые медали ЧМ-2017

Защитник сборной Финляндии Лассе Кукконен прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира — 2017 от Швеции (1:4).

«Матч с Россией будет тяжёлым. Правда, я не видел полуфинала Канада — Россия, мы готовились к своему матчу. Конечно, нам важно выиграть бронзовые медали. В любом матче хочется побеждать», — передаёт слова Кукконена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч за бронзовые награды между Россией и Финляндией состоится 21 мая, начало запланировано на 17:15 мск. В финале Канада встретится со Швецией.