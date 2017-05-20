Осала: сборная Финляндии сможет восстановиться на 100% и даст бой России

Защитник сборной Финляндии Оскар Осала прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира — 2017 от Швеции (1:4).

«В полуфинале выиграл тот, кто был лучше. Матч с командой России станет для нас ещё одним шансом завершить этот турнир на положительной ноте. Я уверен, что мы сможем восстановиться на 100% и дадим бой России. Безусловно, нам нужна бронзовая медаль. Я знаю много ребят, с которыми играю в КХЛ, но не знаю, поможет мне это как-то или нет», — передаёт слова Осалы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.