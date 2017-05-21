Сятери: у России много мастеров, Финляндии надо сыграть лучше, чем в полуфинале

Вратарь сборной Финляндии Харри Сятери после поражения от Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:4) поделился ожиданиями от матча за третье место с командой России.

«В сборной России много мастеров, надо быть с ними осторожными. Будет тяжело забыть поражение от Швеции, но мы должны это сделать и настроиться на завтрашний матч. Нам просто нужно сыграть лучше, чем в полуфинале», — приводятся слова Сятери на официальном сайте турнира.

Матч Россия — Финляндия состоится 21 мая, начало в 17:15 мск.