Фарм-клуб «Аризоны» подписал контракт с братом Оливера Экман-Ларссона

«Тусон Роадраннерз», являющийся фарм-клубом «Аризоны Койтс» в АХЛ, заключил однолетний контракт с шведским защитником Кевином Экман-Ларссоном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний игрок обороны в прошедшем сезоне выступал в шведской хоккейной лиге за клуб «Тингсрюдс» и провёл 47 матчей, в которых набрал 7 (2+5) балла за результативность. На международном уровне выступал за сборные Швеции U16 и U17. Кевин является младшим братом капитана «Аризоны», защитника Оливера Экман-Ларссона.