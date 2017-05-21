Фанёф: неприязнь между «Оттавой» и «Питтсбургом» растёт

Защитник «Оттавы Сенаторз» Дион Фанёф поделился мнением о ходе финальной серии Востока с «Питтсбург Пингвинз». После четырёх матчей счёт равный — 2-2.

«Мы ожидали, что это будет сложная и длинная серия, как и предыдущие. Конечно, мы хотели бы лучшего исхода в четвёртом матче, но что есть, то есть. Теперь мы сядем на самолёт, полетим в Питтсбург, и там сыграем лучше.

Видно, что неприязнь между нашими клубами растёт. Потребовалось немного времени, чтобы уровень эмоций вырос в этой серии по сравнению с нашими предыдущими двумя раундами. Мы снова и снова сражаемся против одних и тех же ребят. Обе команды демонстрируют силовую борьбу, у нас хорошая серия.

Их лучшие игроки, как Кросби — настоящие бойцы. Они упорно работают, борются за шайбу. Сид любит контролировать шайбу, и когда ты хочешь её у него отнять, он пытается не дать тебе это сделать. В прошлом матче он здорово играл, нам надо продолжать лишать времени и пространства их мастеров, бороться против них. Есть ли кто-то в «Питтсбурге», кого я теперь не люблю? Мне уже пора идти (Смеётся.)", — сказал Фанёф в эфире Sportsnet.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ