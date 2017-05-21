Буше: у «Оттавы» не будет сильных изменений в тактике в 5-й игре с «Питтсбургом»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше поделился ожиданиями от пятого матча серии финала Востока, в котором «Сенаторз» на выезде сыграют с «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии — 2-2.

«Не думаю, что нам нужно вносить серьёзные изменения в тактику. Обе команды заслужили то, что имеют на данный момент. Все четыре клуба, продолжающие борьбу за кубок Стэнли, выкладывают все карты на стол. Именно поэтому за матчами плей-офф так интересно наблюдать. Нам противостоит действующий обладатель трофея, поэтому было бы логично предположить, что в опредёленные моменты они будут оказывать на нас давление. „Питтсбург“ настолько хорош, что секундная расслабленность может привести к печальным последствиям. Игрокам „Пингвинз“ достаточно долей секунды, чтобы решить судьбу эпизода.

В Кубке Стэнли остались самые стабильные команды. После уверенной победы одной из них в отдельном матче вы начинаете думать, что в следующей игре будет то же самое. Так было после нашей победы в третьем матче с «Питтсбургом», но затем всё перевернулось. Сейчас уже «Пингвинз» здорово провели четвёртую игру, и по идее они должны быть в ударе в пятой встрече. Но это не работает таким образом, и за это мы так любим спорт", — приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.

Пятый матч «Питтсбург» — «Оттава» состоится сегодня, 21 мая.