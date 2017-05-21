Назаров: жизнь на полуфинале с Канадой не заканчивается, надо продолжать работу

Главный тренер «Нефтехимика», экс-тренер сборной России Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от канадцев в полуфинале ЧМ-2017. Матч за третье место ЧМ-2017 Россия — Финляндия пройдёт сегодня, 21 мая, начало — в 17:15 мск.

«Дерби Россия — Канада не мог пропустить. В прошлом десятилетии стал свидетелем двух самых громких побед нашей сборной над канадцами. В финале Квебека-2008 был зрителем на трибуне, а в четвертьфинале Кёльна-2010 — тренером в штабе Вячеслава Быкова на скамейке нашей команды. Надеялся, что оформлю своеобразный победный хет-трик, но не получилось.

Мне понравился первый период и очень понравился второй. А вообще не хотел бы отнимать хлеб у наших многочисленных экспертов и ветеранов, в своё время завоевавших все золото мирового хоккея. Они тонко понимают хоккей и в прессе скрупулезно всё оценивают, предоставляя нам, тренерам, массу пищи для размышлений. По приглашению моих друзей в Кёльне в ложе «Ланксесс Арены» следили за полуфиналом вместе с моим агентом Юрием Леонидовичем Николаевым и Вячеславом Аркадьевичем Быковым. Обменивались мнениями, вспоминали Кёльн-2010 — нашу уверенную победу над Канадой и скомканный финал с Чехией. Честно скажу, зная канадский хоккейный характер, понимали, что все главные события состоятся в третьем периоде. К сожалению, не ошиблись.

В чемпионате мира принимали и принимают участие несколько хоккеистов, которые интересны «Нефтехимику». Нахожусь на постоянной связи с нашим директором Раилем Якуповым, селекция продолжается. И не нужно удивляться, если в ближайшее время «Нефтехимик» сможет сделать точечное приобретение — естественно, в рамках тех задач по оптимизации бюджета, которые ставят наши руководители и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Я верю в нашу команду и в наших хоккеистов. В Кёльне у них сумасшедшая поддержка: вокруг — переполненные 18-тысячные трибуны, позади — многомиллионная Россия. Жизнь на этом полуфинале не заканчивается — надо продолжать работу. Не имеем права расклеиваться», — цитирует Назарова Russia-Hockey.