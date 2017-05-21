Форсберг делит с Эратом 4-е место по очкам в истории «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:1) сделал голевую передачу. Его команда ведёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли 3-2.

Шведский хоккеист набрал своё 23-е (13+10) очко в розыгрышах Кубка Стэнли и вышел на четвёртое место в истории «Предаторз», сравнявшись с Мартином Эратом. Лидируют по этому показателю Ши Уэбер и Дэвид Легуонд – по 28 очков, у Колина Уилсона – 24.

В 15 матчах текущего плей-офф на счету Форсберга 13 (7+6) очков.