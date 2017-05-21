Лавиолетт: это не первый раз, когда «Нэшвилл» играет без некоторых лидеров

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (3:1) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (3-2). В четвёртом матче «Нэшвилл» из-за травм потерял двух ведущих центрфорвардов – Райана Джохансена и Майка Фишера.

«Что я сказал игрокам перед матчем? Важно на самом деле не это, а то, что они сделали. Мы знали, что оказались в трудном положении из-за того, что некоторые парни были не с нами. Нам противостоял сложный соперник. Ребята показали бесстрашие и сделали всё, чтобы мы смогли справиться с этой ситуацией.

Это уже не первый раз, когда команда играет без некоторых лидеров. Пару лет назад в серии с «Чикаго» мы остались без Уэбера и Фишера. Команда тогда была помоложе, и мне понравилось, как игроки это выдержали. Сегодня было что-то похожее. Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы был полный состав, но сейчас всё складывается именно так. Сегодня наши игроки очень старались. Здесь сложно выиграть, очень хороший соперник, опытный, но мы едем домой с победой», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.