Гибсон получил травму и не вышел на 2-й период,«Анахайм» пропустил 3 гола

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон не смог доиграть пятый матч финальной Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (1:3). В настоящее время команда из Калифорнии уступает в серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 2-3.

Американский голкипер получил травму нижней части тела в первом периоде, в котором отразил все 10 бросков, и при счёте 0:0 не вышел на второй период.

Его сменщик Джонатан Бернье отразил 16 бросков из 18 (третью шайбу гости забросили в пустые ворота).