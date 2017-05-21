Гецлаф: во втором и третьем периодах соперник переиграл «Анахайм»

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал поражение от «Нэшвилл предаторз» (1:3) в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (2-3).

«Не думаю, что мы показали должный уровень. Во втором и третьем периодах соперник нас переиграл, и это предопределило исход сегодняшнего матча.

Упущенные моменты для броска? В такие моменты, когда появляется нервозность, не получается делать всё правильно. Хочется сделать больше, чем нужно. Да, было несколько моментов, когда я должен был бросать, но предпочёл сделать передачу. Это тот момент, который нужно изменить в следующем матче», – цитирует Гецлафа официальный сайт НХЛ.