Канадцы — в 3 раз подряд в финале, россияне в 1 раз сыграют с финнами за бронзу

Сборная Канады вышла в финал ЧМ-2017, в котором сыграет со Швецией. Этот финал станет для канадцев третьим подряд – в решающем матче ЧМ-2015 они обыграли россиян (6:1), а на ЧМ-2016 финнов (2:0).

До этого сборная Канады трижды подряд играла в финале в 2007 – 2009 годах (победа над финнами и два поражения от России). В период с 2010 по 2014 год канадцы пять раз подряд вылетали на стадии четвертьфинала.

В матче за третье место россияне сыграют с финнами. Это первый матч между командами на стадии матча за третье место ЧМ. В прошлом году команда Олега Знарка уступила финской сборной в полуфинале домашнего чемпионата мира, а в 2014 году уверенно обыграла в финале мирового первенства в Минске.