Форсберг: в шестом матче у «Нэшвилла» будет преимущество за счёт своей площадки

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (3:1) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (3-2).

«Впереди ещё много работы. «Анахайм» не собирается сдаваться, у них хорошая команда. Это была очень трудная игра. Конечно, в шестом матче у нас будет преимущество за счёт своей площадки. Достаточно один раз побывать на нашей арене, чтобы это осознать.

Годро сегодня просто нереально сыграл. Он впервые играл в плей-офф, но действовал, как будто выступает в НХЛ уже лет десять», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.